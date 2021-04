Giornata della Donazione: in Puglia crescono i trapianti nonostante la pandemia (Di domenica 11 aprile 2021) Tredici donazioni per trentasette organi prelevati, ventidue trapianti effettuati e riduzione delle opposizioni dal 41% al 33%. Primo trimestre da record in Puglia per donazioni e trapianti. Da ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 11 aprile 2021) Tredici donazioni per trentasette organi prelevati, ventidueeffettuati e riduzione delle opposizioni dal 41% al 33%. Primo trimestre da record inper donazioni e. Da ...

