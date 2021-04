Formula E | vittoria di Stoffel Vandoorne in Gara-2 dell’E-Prix di Roma

(Di domenica 11 aprile 2021)ha vinto la-2di. Riscatto Mercedes nel secondo appuntamento capitolino.ha vinto la-2di. Dopo le difficoltà nel primo appuntamento capitolino, la Mercedes è riuscita ad ottenere il riscatto al termine di unasicuramente molto bella. Alle spalle del vincitore il britannico Alexander Sims e il tedesco Pascal Werlhein. Una doppiaitaliana che ha confermato un campionato molto equilibrato e le difficoltà ad avere continuità. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del Mondiale. Ad oggi, però, la conferma di Da Costa sembra ...

La seconda, entusiasmante tappa romana, Round 4 del Campionato del Mondo ABB FIAE, si chiude con ladel belga Stoffel Vandoorne a bordo della Mercedes EQ. Dopo i primi giri passati all'inseguimento dei giovani rivali Nick Cassidy della Envision Virgin Racing e ...... la squadra di Antonio Conte trova l'undicesimasu 11 del girone di ritorno consolidando ...E, la seconda giornata di Roma è di Stoffel Vandoorne. Ascolta (cliccando qui sopra) le ...Terzo e quarto round decisamente movimentati sul circuito dell’Eur, tra sorpassi, incidenti e risultati inaspettati. Prossimo appuntamento con il campionato mondiale a zero emissioni, Valencia ...Vandoorne. 2. Lontano dai posti che contano invece il vincitore del sabato Jean-Eric Vergne. Wehrlein. 4 Riscatto delle Mercedes in gara 2 del Gran Premio di Roma di Formula E. Stoffel Vandoorne ha co ...