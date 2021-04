Flash News di Domenica 11 Aprile 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 aprile 2021) Stop alle dosi di vaccino per gli under 60, fin quando non saranno completate le vaccinazioni dei più anziani. E’ l’indicazione del Commissario Figliuolo. Ipotesi anche di allungare i tempi del richiamo con Pfizer o Moderna fino a 42 giorni, in modo da avere più fiale a disposizione per le prime dosi; In arrivo, la prossima settimana, le prima fiale di J&J. Al momento, meno di 2 ultraottantenni su 5 sono immunizzati. Quasi il 7% hanno ricevuto almeno la prima dose. Molto indietro, invece, la fascia 70/79; Ieri sono stati registrati poco più di 17.500 nuovi casi da Coronavirus, con 320.000 tamponi e un tasso di positività al 5,47%. Migliora leggermente la situazione nei reparti ordinari Covid e scende la pressione nelle terapie intensive, sotto quota 3.600. Le vittime sono state 344 nelle ultime 24 ore; Da domani, Piemonte, Lombardia, FVG, Emilia Romagna, Toscana e Calabria ...