Elisa | la commovente dedica agli zii scomparsi a causa del Covid | “Continuerò anche per voi”

(Di domenica 11 aprile 2021) La cantantericorda con un post su Instagram due suoi zii venuti a mancare adel: le commoventi parole dell’artista. Come purtroppo sta accadendo sempre più spesso da un anno ormai, ilcontinua a fare vittime: persone comuni o famose non importa, i numeri dei contagiati non sono confortanti e tanto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

... le due gravi perdite La vita diToffoli è stata sconvolta da un grave lutto , ' impossibile ... Ha deciso di condividerlo con i fan su Instagram, dove ha lasciato une malinconico ..."È lì che ho iniziato a decidere che avrei deciso - prosegue- , che avrei ascoltato quello ... " Ma la cosa più preziosa e immortale - è la conclusionedel lungo messaggio - è il ...La cantante Elisa ricorda con un post su Instagram due suoi zii venuti a mancare a causa del Covid: le commoventi parole dell’artista. Come purtroppo sta accadendo sempre più spesso da un anno ormai, ...Essere. Vivere. Piangere. Ridere. Questo si tramanda e questo rimane. Per sempre“, ha sottolineato Elisa nel commovente post pubblicato su Instagram. “Continuerò per me stessa, e anche per voi.