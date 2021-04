Elisa Isoardi ruberà il posto di Federica Panicucci o di Barbara D’Urso?

(Di domenica 11 aprile 2021) L’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi 2021,, non appena sarà terminata l’esperienza nel reality, sembra pronta a sbarcare su Mediaset con un ruolo importante: la domenica pomeriggio aldio la mattina aldi? Scopriamo cosa si dice in merito… Leggi anche: Isola dei Famosi: Andrea Cerioli invaghito di? La confessione notturna...

E qui si sono ritrovate Vera Gemma,e Myrea Stabile. Le tre vip stanno trascorrendo la loro avventura lontano dagli altri. Probabilmente in termini di popolarità è proprio la ...... chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome Prima del suo debutto come naufraga a L'Isola dei Famosi,aveva dichiarato di essere single e alla ricerca di un nuovo amore. E' ...L’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi, non appena sarà terminata l’esperienza nel reality, sembra pronta a sbarcare su Mediaset con un ruolo importante: la domenica pomeriggio ...Spunta una clamorosa indiscrezione su Elisa Isoardi. L'ex modella, infatti, condurrà un programma Mediaset di punta: cosa sta succedendo.