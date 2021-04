Drenaggio toracico | cos’è? A cosa serve?

(Di domenica 11 aprile 2021) Tutto quel che c’è da sapere spiegato con parole semplici. Ilè una tecnica utile a drenare fluidi (quindi liquidi e, talvolta, sostanze gassose) dallo spazio pleurico. La pleura è il tessuto organico che riveste i polmoni. Si avvale di vari tipi di sistemi per drenare questi fluidi, scelti in base alla tipologia di fluido e alla portata del problema. Sostanzialmente la tecnica si avvale di 3 tipi di meccanismo di: Forza di gravità; Aspirazione; Pressione espiratoria positiva (ovvero attraverso il cambio di pressione che avviene nei polmoni durante la fase di espirazione). Questo presidio invasivo viene mantenuto esclusivamente fino a quando vi è necessità, in genere pochi giorni. Per approfondire:e assistenza infermieristica. L'articolo ...

