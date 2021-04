Doppietta Zapata, l’Atalanta in vantaggio 2-0 a Firenze all’intervallo (Di domenica 11 aprile 2021) l’Atalanta conduce 2-0 al Franchi all’intervallo, in casa della Fiorentina. Partita dominata dai nerazzurri, che controllano la gara grazie ad una Doppietta di Duvan Zapata. Il colombiano ha segnato al 13’ di testa, punendo la Fiorentina su calcio d’angolo calciato da Malinovskyi. Male la difesa viola che lascia il colombiano praticamente solo. Al 40?, arriva il secondo gol dell’Atalanta, il secondo di Duvan Zapata sempre su suggerimento di Malinovskyi che con una magia mette da solo il colombiano davanti a Dragowski. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021)conduce 2-0 al Franchi, in casa della Fiorentina. Partita dominata dai nerazzurri, che controllano la gara grazie ad unadi Duvan. Il colombiano ha segnato al 13’ di testa, punendo la Fiorentina su calcio d’angolo calciato da Malinovskyi. Male la difesa viola che lascia il colombiano praticamente solo. Al 40?, arriva il secondo gol del, il secondo di Duvansempre su suggerimento di Malinovskyi che con una magia mette da solo il colombiano davanti a Dragowski. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

