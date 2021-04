Diretta E - Prix Roma, gara 2: crash di Rast, safety - car in pista, Vandoorne perde i 4' di vantaggio (Di domenica 11 aprile 2021) I commissari di pista stanno lavorando per togliere l'Audi di Rast dalla pista, mancano poco meno di 4 minuti + 1 giro alla conclusione della gara. Si spera che la corsa non finisca in regime di ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) I commissari distanno lavorando per togliere l'Audi didalla, mancano poco meno di 4 minuti + 1 giro alla conclusione della. Si spera che la corsa non finisca in regime di ...

Advertising

zazoomblog : Diretta E - Prix Roma gara 2: nella Q2 la rivincita dei team privati: Virgin in pole con Cassidy - #Diretta #nella… - F1inGenerale_ : Formula E | Roma E-Prix: cronaca in diretta gara - fxsperati : Formula E Roma 2021 streaming diretta tv: dove vedere le gare dell'E-Prix - giulyleclerc : RT @sportmediaset: #FormulaE, E-Prix Roma: prima superpole per il rookie Cassidy. Il pilota neozelandese partirà davanti a tutti in gara-2… - sportmediaset : #FormulaE, E-Prix Roma: prima superpole per il rookie Cassidy. Il pilota neozelandese partirà davanti a tutti in ga… -