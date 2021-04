Dazn down: Inter-Cagliari non si vede, scatta la protesta (Di domenica 11 aprile 2021) Inter Cagliari Dazn Si è conclusa da poco Inter-Cagliari, partita caratterizzata non solo dalla vittoria dei nerazzurri (gol di Darmian) ma anche dai problemi tecnici di Dazn che hanno impedito a molti abbonati di seguirla. La trasmissione del match giocatosi dalle 12.30 è stata infatti funestata da un disservizio della piattaforma streaming che è perdurato per l’Intero incontro sportivo. “Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo“ leggevano gli abbonati che tentavano di collegarsi alla piattaforma per seguire la partita tra la capolista della Serie A ed i rossoblu. Niente da fare: Dazn down. Con annesse proteste degli utenti, molti dei quali si sono sfogati sui social (riportiamo al ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 aprile 2021)Si è conclusa da poco, partita caratterizzata non solo dalla vittoria dei nerazzurri (gol di Darmian) ma anche dai problemi tecnici diche hanno impedito a molti abbonati di seguirla. La trasmissione del match giocatosi dalle 12.30 è stata infatti funestata da un disservizio della piattaforma streaming che è perdurato per l’o incontro sportivo. “Si è verificato un problema inaspettato e i nostri tecnici stanno lavorando per sistemarlo“ leggevano gli abbonati che tentavano di collegarsi alla piattaforma per seguire la partita tra la capolista della Serie A ed i rossoblu. Niente da fare:. Con annesse proteste degli utenti, molti dei quali si sono sfogati sui social (riportiamo al ...

