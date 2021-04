Dazn down, Inter Cagliari la vedono in pochi: la protesta social (Di domenica 11 aprile 2021) Monta la protesta social nei confronti di Dazn dato che Inter-Cagliari non è al momento visibile a causa di un disservizio della piattaforma streaming Monta la protesta social nei confronti di Dazn dato che Inter-Cagliari non è al momento visibile a causa di un disservizio della piattaforma streaming. Compreso il disagio dei suoi clienti, la stessa azienda ha pubblicato un messaggio per i suoi clienti: «Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo». #Dazn:Perché #InterCagliari non è al momento visibile a causa di un disservizio della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Monta lanei confronti didato chenon è al momento visibile a causa di un disservizio della piattaforma streaming Monta lanei confronti didato chenon è al momento visibile a causa di un disservizio della piattaforma streaming. Compreso il disagio dei suoi clienti, la stessa azienda ha pubblicato un messaggio per i suoi clienti: «Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partitada APP. Stiamo lavorando per risolverlo». #:Perché #non è al momento visibile a causa di un disservizio della ...

pasqlaragione : #DAZN funziona perfettamente durante Real Madrid-Barcellona e va in down per #InterCagliari: la prova lampante che… - pietroraffa : Sul down di #DAZN oltre 6.400 segnalazioni online praticamente da tutta Italia. Senza considerare quelle rivolte di… - HDblog : DAZN down! Problemi durante Inter - Cagliari - woollipoolli : @DAZN_IT Il down dell'applicazione ora diventa magicamente un problema non imputabile a voi? Gli utenti Sky sul can… - GianniPulito : RT @_DAGOSPIA_: FLASH! - DAZN TANTO PER CAMBIARE SI IMPALLA E VA IN DOWN PROPRIO A MEZZOGIORNO E MEZZA DI DOMENICA -