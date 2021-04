Cristiano Ronaldo butta via la maglia a fine partita | tifosi furiosi

Advertising

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Cristiano Ronaldo sul campo dell'Ajax ???? #UCL | @juventusfc - GoalItalia : Le pagelle di #JuveGenoa: [@romeoagresti] ?? Cristiano Ronaldo non punge ?? Kulusevski sfrutta nel migliore dei mo… - fanpage : #JuveGenoa Il gesto di Cristiano Ronaldo a fine partita fa discutere. - pccpla : RT @unfair_play: È davvero un peccato vedere Cristiano Ronaldo buttare la maglia per terra dopo il fischio finale. Più che altro perché era… - LupinVIII : RT @ccanggg: imbarazzante il fatto che ignorata una cosa del genere solo perché è cristiano ronaldo è una mancanza di rispetto indipendente… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Sky Sport

Proprio in occasione della rete segnata dallo spagnolo,si è reso protagonista centrando il palo: sulla ribattuta è però Morata a trovare il gol. Un vero peccato per il portoghese, ...In avanti tandem d'attacco composto da Morata e. Senza gli indisponibili Luca Pellegrini e Czyborra, e con Strootman squalificato, Ballardini si ritrova a dover modificare ...Cristiano Ronaldo nervoso per essere rimasto a secco al termine di Juventus-Genoa: il portoghese getta via la maglia ...La Juventus ha vinto 3-1 contro il Genoa, ma non tutti sono sereni in casa bianconera. Ha colpito infatti il gesto di Cristiano Ronaldo, apparso nervoso dopo il triplice fischio di Di Bello. Il ...