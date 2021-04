Covid Campania, oggi 1.854 contagi e 27 morti: bollettino 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 1.854 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Resi noti altri 27 morti. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 17.231 tamponi molecolari. I sintomatici sono 649. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 27 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.774. I nuovi guariti sono 1.554, il totale dei guariti è 259.615. In Campania sono 145 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.569 i pazienti Covid ricoverati in reparti di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 1.854 ida coronavirus in, 11, secondo i dati deldella regione. Resi noti altri 27. I nuovi casi sono stati individuati dall’analisi di 17.231 tamponi molecolari. I sintomatici sono 649. Nelodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 27 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi inda inizio pandemia è 5.774. I nuovi guariti sono 1.554, il totale dei guariti è 259.615. Insono 145 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.569 i pazientiricoverati in reparti di ...

Advertising

gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - NicolaMorra63 : Quando si chiede con insistenza trasparenza e rispetto delle regole, quantomeno qualcuno risponde accettando la sfi… - TV7Benevento : Covid. In Campania 1.854 nuovi casi, 27 morti e 1.554 guariti... - MundoNapoli : Covid-19: ecco il bollettino di oggi in Campania - fisco24_info : Covid Campania, oggi 1.854 contagi e 27 morti: bollettino 11 aprile: I dati della regione -