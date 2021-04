Covid Calabria | 593 contagi e 6 morti | bollettino 11 aprile

(Di domenica 11 aprile 2021) Sono 593 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 11, in. I dati sono stati comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare 38 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), 440 guariti/dimessi e 6. In tutto sono stati sottoposti a test 658.059 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 702.593 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 51.681, quelle negative 606.378. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 323, Catanzaro 52, Crotone 58, Vibo Valentia 40, Reggio120, Altra Regione o Stato estero 0. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri delo pervenuti dopo ...

Le vittime approfondimento, Locatelli: "Aperture meditate o si torna indietro" Nel dettaglio,...Marche 1.150 nella Provincia autonoma di Bolzano 2.243 in Abruzzo 1.296 in Umbria 903 in...Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regioneche fanno inoltre registrare 38 persone in terapia intensiva (...