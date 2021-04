Covid Basilicata, oggi 253 contagi e 2 morti: bollettino 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) In Basilicata sono 253 i contagi da coronavirus registrati oggi domenica 11 aprile (243 sono residenti), su un totale di 1.493 tamponi molecolari. Secondo il bollettino quotidiano della task force regionale ci sono anche 2 decessi, mentre sono cinque i comuni in zona rossa. Le persone decedute sono cittadini di Avigliano e Pomarico. I lucani guariti o negativizzati sono 107. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.891 (+135), di cui 4.700 in isolamento domiciliare. Sono 15.096 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 467 quelle decedute. In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 191 (+9): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 18 in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Insono 253 ida coronavirus registratidomenica 11(243 sono residenti), su un totale di 1.493 tamponi molecolari. Secondo ilquotidiano della task force regionale ci sono anche 2 decessi, mentre sono cinque i comuni in zona rossa. Le persone decedute sono cittadini di Avigliano e Pomarico. I lucani guariti o negativizzati sono 107. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.891 (+135), di cui 4.700 in isolamento domiciliare. Sono 15.096 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 467 quelle decedute. In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 191 (+9): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 18 in ...

Advertising

Antonio_Tajani : Le prime tre regioni in Italia per #vaccini somministrati in rapporto alla popolazione,per cittadini e per over 80… - PolicoRobot : RT @SassiLive: COVID BASILICATA, 10/4: 2 MORTI (1 AVIGLIANO, 1 POMARICO), 253 CASI (22 MATERA, 9 POLICORO, 30 PZ, 11 PALAZZO S.G., 12 MELFI… - ivl24_it : Covid (11apr21) | Bollettino BASILICATA: 243 positivi, 106 guariti e 2 decessi - fisco24_info : Covid Basilicata, oggi 253 contagi e 2 morti: bollettino 11 aprile: I dati della regione dove ci sono 5 Comuni zona… - SassiLive : VACCINO ANTI COVID IN BASILICATA, BARDI: “DAL 12 APRILE PRENOTAZIONE VACCINI PER OVER 70” -