Che tempo che fa, anticipazioni 11 aprile: Super ospite Pelé (Di domenica 11 aprile 2021) Chi ospiterà domenica 11 aprile 2021 Fabio Fazio nello studio o in collegamento a Che tempo che fa? Il Super ospite della nuova puntata è la leggenda del calcio mondiale Pelé. Nuovo appuntamento con Che tempo che fa domenica 11 aprile 2021 su Rai 3. Il programma condotto da Fabio Fazio, con ospiti fissi l'irriverente Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano protagonista di Articolo completo: dal blog SoloDonna

