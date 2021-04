Cassazione: è reato picchiare la figlia perché non fa i compiti (Di lunedì 12 aprile 2021) Annamaria Villafrate - Per gli Ermellini, integra il reato di maltrattamenti ledere l'integrità fisica o morale della figlia; la finalità vessatoria non è esclusa dal fine di correggere ed educare. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 12 aprile 2021) Annamaria Villafrate - Per gli Ermellini, integra ildi maltrattamenti ledere l'integrità fisica o morale della; la finalità vessatoria non è esclusa dal fine di correggere ed educare.

Stupefacenti: applicabile l'attenuante del lucro di speciale tenuità La circostanza ex art. 62 n. 4 c.p. è compatibile con qualsiasi reato commesso per motivi di lucro, quale che sia la natura giuridica del bene protetto (Cass. 12967/2021).

