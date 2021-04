Canottaggio, Lodo-Vicino argento nel 2 senza agli Europei. Ma i fratelli Sinkovic non sono imbattibili (Di domenica 11 aprile 2021) Matteo Lodo e Giuseppe Vicino conquistano la medaglia d’argento agli Europei di Canottaggio 2021 in corso di svolgimento a Varese. Nel due senza senior l’equipaggio italiano si è arreso solo ai fenomenali fratelli croati Martin e Valent Sinkovic. agli azzurri non è stato sufficiente mettere in atto un serrate finale di altissimo profilo per andare a riprendere gli avversari che sul passo avevano dimostrato qualcosa in più. La rivincita è fissata per le Olimpiadi di Tokyo 2021. A completare il podio i serbi Martin Mackovic e Milos Vasic. L’Italia partiva a razzo e prendeva la testa della finale, tuttavia ben presto la Croazia operava il sorpasso ed andava via sul passo. Meno colpi rispetto ai ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Matteoe Giuseppeconquistano la meda d’di2021 in corso di svolgimento a Varese. Nel duesenior l’equipaggio italiano si è arreso solo ai fenomenalicroati Martin e Valentazzurri non è stato sufficiente mettere in atto un serrate finale di altissimo profilo per andare a riprendere gli avversari che sul passo avevano dimostrato qualcosa in più. La rivincita è fissata per le Olimpiadi di Tokyo 2021. A completare il podio i serbi Martin Mackovic e Milos Vasic. L’Italia partiva a razzo e prendeva la testa della finale, tuttavia ben presto la Croazia operava il sorpasso ed andava via sul passo. Meno colpi rispetto ai ...

