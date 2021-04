Bologna, Mihajlovic: “Giochiamo bene ma non segniamo, questo deve dispiacere alla società” (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della sua squadra contro la Roma. Queste le sue parole:"Creiamo, Giochiamo e poi non finalizziamo. Non possiamo finire il primo tempo 1 a 0 per loro, spendiamo tanto, creiamo occasioni e non riusciamo a fare gol. Non posso dire nulla ai nostri ragazzi ma ci manca sempre il gol, è sempre la stessa storia quando Giochiamo contro le squadre forti. Abbiamo più possesso, più tiri e poi andiamo a casa con zero punti e mi dispiace per i ragazzi. Ma questo deve dispiacere anche alla società. Giocare bene è una consolazione che non serve a nulla. Non so se arriva Saputo, non so se ci incontreremo. Noi dobbiamo pensare a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico delSinisaha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della sua squadra contro la Roma. Queste le sue parole:"Creiamo,e poi non finalizziamo. Non possiamo finire il primo tempo 1 a 0 per loro, spendiamo tanto, creiamo occasioni e non riusciamo a fare gol. Non posso dire nulla ai nostri ragazzi ma ci manca sempre il gol, è sempre la stessa storia quandocontro le squadre forti. Abbiamo più possesso, più tiri e poi andiamo a casa con zero punti e mi dispiace per i ragazzi. Maanche. Giocareè una consolazione che non serve a nulla. Non so se arriva Saputo, non so se ci incontreremo. Noi dobbiamo pensare a ...

AleCat_91 : ROMA - BOLOGNA 1-0: AGGHIACCIANTE QUELLO CHE DICONO! - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, Roma-Bologna 1-0: la decide Borja Mayoral: Serie A, Roma-Bolog… - siamo_la_Roma : ?? Le parole di #Mihajlovic ? Il tecnico del #Bologna ?? Al termine della gara contro la #Roma #ASRoma - FcInterNewsit : Bologna, Mihajlovic recrimina: 'Inter e Roma superiori a noi, ma in campo non si è visto' - romanewseu : #Bologna, #Mihajlovic: 'Non meritavamo di perdere contro la Roma. Abbiamo speso tanto ma non abbiamo segnato'… -