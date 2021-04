Banchi a rotelle | spesi 93 | 4 euro invece di 75 ciascuno | ANAC invia atti alla Magistratura contabile Sasso | arredi bizzarri e inefficaci

(Di domenica 11 aprile 2021) L'Autorità non ipotizza violazioni, ma rgliperché il prezzo medio per ogni arredo è stato maggiore del previsto: 93,4di 75. L'acquisto era stato uno dei punti forti di Arcuri per far ripartire la scuola in sicurezza L'articolo .

Per le sedute innovative, più note come '', invece il prezzo di affidamento risulta in media inferiore a quello inizialmente stimato: "219,75 euro a fronte di 307 euro". In generale, ...L'Anac conferma che l'ex commissario Arcuri ha comprato gli inutiliad un prezzo più alto di quello di mercato. È solo uno dei tanti sprechi della precedente gestione commissariale, che Fratelli d'Italia ha denunciato da tempo e sul quale ha ...La distribuzione generalizzata e gratuita delle mascherine è tenuta sovente nel cassetto dei desideri; il distanziamento nelle aule solo dove si può e si può in un numero limitato di edifici mentre si ...Sull'acquisto di oltre due milioni di banchi monoposto, l'Anac ha inviato gli atti alla Corte dei conti "per ulteriori valutazioni".