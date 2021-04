Alleanza Pd-M5s: Zingaretti si toglie sassolini dalle scarpe (Di domenica 11 aprile 2021) Il governatore del Lazio ed ex segretario del Pd Nicola Zingaretti in Tv si toglie qualche sassolino dalle scarpe sull’Alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle “Ora tanti dicono ‘bene l’Alleanza Pd-M5S’. Quando lo dicevo io mi ritrovavo 75 messaggi whatsapp dopo 12 minuti…Ora gli stessi dicono ‘ottimo’”. Così Nicola Zingaretti a Mezz’ora in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 11 aprile 2021) Il governatore del Lazio ed ex segretario del Pd Nicolain Tv siqualche sassolinosull’tra Partito democratico e Movimento 5 stelle “Ora tanti dicono ‘bene l’Pd-M5S’. Quando lo dicevo io mi ritrovavo 75 messaggi whatsapp dopo 12 minuti…Ora gli stessi dicono ‘ottimo’”. Così Nicolaa Mezz’ora in… L'articolo Corriere Nazionale.

