Weekend di maltempo | ma non ovunque | ecco dove splenderà il sole

(Di sabato 10 aprile 2021) Ancorain buona parte dell’Italia. E’ in arrivo infatti una nuova intensa perturbazione atlantica che provocherà un forte peggioramento del meteo. Oggi sabato 10 aprile trascorrerà avvolto da una calma apparente, caratterizzata da un discretoggiamento che bacerà gran parte delle nostre regioni. Come si legge su iLMeteo.it nubi poco consistenti potranno interessare in modo molto irregolare le aree centro-settentrionali. Attenzione a qualche isolato acquazzone sull’area ionica della Sicilia. Le cose peggioreranno in serata, quando comincerà ad aumentare la copertura nuvolosa a partire da Norst, Sardegna e il medio/alto Tirreno, per l’avvicinamento dell’annunciata perturbazione. La domenica, 11 aprile, sarà dunque caratterizzata da una rinnovata fase diper l’arrivo del fronte perturbato. Il ...

...di natura polare marittima che per la prima parte di settimana hanno portato non solo, ma ...Mentre la nostra Penisola attende l'arrivo di un peggioramento che nel corso del prossimo...... che non ha ritenuto di dover lanciare un nuovo avviso di allerta meteo ma ha comunque evidenziato nei bollettini ildeldel 10 - 11 aprile soprattutto al Centro/Nord con particolare ...Torna il maltempo al Nord e in Toscana con rischio di forti piogge nel corso del weekend del 10-11 aprile. Forte Scirocco. Gli aggiornamenti meteo ...Previsioni meteo per sabato 10 aprile. Sabato tempo in prevalenza bello al Sud, nonostante qualche temporaneo annuvolamento. Cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: piogge spar ...