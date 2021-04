Tensione durante Brescia-Pescara, Grassadonia sviene in panchina (Di sabato 10 aprile 2021) Grande Tensione e paura durante la sfida tra Brescia e Pescara. Protagonista Grassadonia, svenuto in panchina durante la partita. Momenti di Tensione in Serie B, durante la sfida che ha visto di fronte il Brescia ed il Pescara, partita valida per il 33esimo turno di Serie B. Il protagonista involontario è stato Gianluca Grassadonia, allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 aprile 2021) Grandee paurala sfida tra. Protagonista, svenuto inla partita. Momenti diin Serie B,la sfida che ha visto di fronte iled il, partita valida per il 33esimo turno di Serie B. Il protagonista involontario è stato Gianluca, allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlexRosso87 : @bdykiss3s è la tensione accumulata durante il giorno che lascia spazio a cose che durante il giorno tieni nascoste e sopite... - giuseppecorona : La cazzata, in un luogo di lavoro, va fatta il venerdì. Il week end sarà un po' rovinato ma l'ambiente lavorativo i… - vylx_ : la tensione sessuale tra me e ascoltare la musica con le cuffiette durante la lezione ha ceduto - gelso02 : @lagirasoleil Oh, ma anch'io stanotte ho pianto tanto. Troppa tensione durante il giorno - juornoit : #Juorno #Scampia, tensione per un fermo della polizia -