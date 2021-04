Spezia-Crotone, le probabili formazione del match: sfida Simy-Nzola (Di sabato 10 aprile 2021) Uno Spezia relativamente tranquillo ospita il Crotone con un piede e mezzo in B. Una vittoria dei liguri sancirebbe quasi sicuramente la salvezza Spezia-Crotone apre il 30esimo turno di Serie A. I liguri vivono una discreta tranquillità visti i 7 punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo e punta ad aumentare il vantaggio sfruttando il turno favorevole. Il Crotone non ha tanto da chiedere al campionato, 9 i punti di distacco dal Torino 17esimo, che deve ancora recuperare la partita con la Lazio. QUI Spezia – Italiano dovrebbe riproporre il tridente composto da Verde, Nzola e Gyasi, con Piccoli che dovrebbe partire dalla panchina dopo due gare da titolare. Confermatissimo il centrocampo a tre con Ricci e Maggiore e uno tra Sena e Pobega, Estevez torna in gruppo ... Leggi su zon (Di sabato 10 aprile 2021) Unorelativamente tranquillo ospita ilcon un piede e mezzo in B. Una vittoria dei liguri sancirebbe quasi sicuramente la salvezzaapre il 30esimo turno di Serie A. I liguri vivono una discreta tranquillità visti i 7 punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo e punta ad aumentare il vantaggio sfruttando il turno favorevole. Ilnon ha tanto da chiedere al campionato, 9 i punti di distacco dal Torino 17esimo, che deve ancora recuperare la partita con la Lazio. QUI– Italiano dovrebbe riproporre il tridente composto da Verde,e Gyasi, con Piccoli che dovrebbe partire dalla panchina dopo due gare da titolare. Confermatissimo il centrocampo a tre con Ricci e Maggiore e uno tra Sena e Pobega, Estevez torna in gruppo ...

