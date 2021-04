Riaperture palestre e piscine | Draghi frena | “Non ho una data | dipende dai contagi”

(Di sabato 10 aprile 2021) Il premier Marioha preso la parola in conferenza stampa nel pomeriggio di giovedì 8 aprile e ha affrontato il tema delledelle attività economiche e dunque anche dial chiuso, che sono tra gli argomenti più attesi da milioni di italiani. Il presidente del consiglio, però, non ha al momento una: “Tutti chiedono le. E’ normale farlo. La miglior forma di sostegno all’economia sono le. Sono consapevole del bisogno e della disperazione, delle manifestazioni che ci sono state. Capisco il senso di smarrimento e di alienazione che c’è in questa situazione. Quanto più procedono celermente le vaccinazioni, tanto più si potrà tornare a riaprire. Parlo delle categorie a rischio. Occorre il 10% delle categorie a ...

L'Emilia Romagna torna in zona arancione: spostamenti all'interno del proprio comune,chiuse, locali solo a domicilio e asporto Accoltellato e trovato privo di sensi su una panchina di ...Ormai sono al collasso economico e quindi basta anche la sola prospettiva di ripartenza perché inizino a darsi da fare. I motori rombano, c'è voglia di ricominciare, nellenei bar, nei bistrot. E nei cinema. Il tempo sta per scadere, il check dei dati che potrebbe portare il via libera al gran ritorno della per qualcuno è ormai dietro l'angolo. E allora a ...Se non fossero state vietate le zone gialle dall’ultimo decreto legge, cinque regioni (Alto Adige, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise) avrebbero potuto riaprire bar e ristoranti a pranzo da lunedì ..."Oggi piscine, palestre, Asd e Ssd sono allo stremo e ogni giorno che passa c'è il rischio concreto che molti impianti e strutture non riaprano più" ...