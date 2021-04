Principe Filippo morto | il Regno Unito lo onora con decine di salve di cannone E la corte rievoca le parole della Regina | “È stato la mia forza”

(Di sabato 10 aprile 2021)didifatte risuonare in tutto il. E poi il ricordo condiviso sui social dallabritannica, riprendendo una citazione di 24 anni faElisabetta. E ancora il cordoglio di Papa Francesco. Il giorno dopo la morte delil mondo, e in particolare il Paese del duca di Edimburgo, ricorda commosso il quasi centenario, scomparso dopo 73 anni di vita in comune con la sovrana. A mezzogiorno ora locale i suoni dei colpi disparati asono risuonati in tutte le quattro nazioni del, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord e nei territori d’oltremare. L’estremo saluto scenografico è ...

... Scozia, Galles e Irlanda del Nord) e nei territori d'oltremare per l'ultimo saluto ad'Edimburgo, ilconsorte scomparso ieri a 99 anni. Il funerale disi svolgerà in forma ...Spari in tutte e 4 le nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord) e nei territori d'oltremare per ricordare i ruoli ricoperti nelle forze armate di Sua Maestà dal duca di ...Dopo la morte del Principe Filippo, l’attenzione di molti è puntata sul Principe Harry. In tanti si chiedono se il 36enne riuscirà a prendere parte al funerale del nonno. Da oltre un anno si è infatti ...(LaPresse) Londra rende omaggio al principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, morto a 99 anni il 9 aprile 2021. Tributi al consorte della sovrana sono ...