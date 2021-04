Presto un nuovo studio sui danni da Covid-19 lasciati sui polmoni (Di sabato 10 aprile 2021) Un nuovo studio nazionale esaminerà gli effetti a lungo termine dell’infiammazione polmonare e delle cicatrici da Covid-19. Lo studio, avviato con 2 milioni di sterline di finanziamenti dalla UK Research and Innovation (UKRI), mira a sviluppare strategie terapeutiche e prevenire la disabilità. Molte persone che si stanno riprendendo dal Covid-19 soffrono di sintomi a lungo termine, di danni polmonari, tra cui mancanza di respiro, tosse, affaticamento e limitata capacità di esercizio fisico. Il Covid-19 può portare a infiammazione nei polmoni a causa dell’infezione e della reazione del sistema immunitario ad essa. L’infiammazione può migliorare nel tempo, ma in alcune persone persiste. Nei casi più gravi, i polmoni possono ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 10 aprile 2021) Unnazionale esaminerà gli effetti a lungo termine dell’infiammazione polmonare e delle cicatrici da-19. Lo, avviato con 2 milioni di sterline di finanziamenti dalla UK Research and Innovation (UKRI), mira a sviluppare strategie terapeutiche e prevenire la disabilità. Molte persone che si stanno riprendendo dal-19 soffrono di sintomi a lungo termine, dipolmonari, tra cui mancanza di respiro, tosse, affaticamento e limitata capacità di esercizio fisico. Il-19 può portare a infiammazione neia causa dell’infezione e della reazione del sistema immunitario ad essa. L’infiammazione può migliorare nel tempo, ma in alcune persone persiste. Nei casi più gravi, ipossono ...

