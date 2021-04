Parma-Milan 0-2 | inizia il secondo tempo | LIVE NEWS

Advertising

acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - zazoomblog : Pagelle Parma Milan: TOP e FLOP del primo tempo VOTI - #Pagelle #Parma #Milan: #primo #tempo - chribolo_ : RT @SkySport: Parma-Milan 0-2 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #ParmaMilan Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Milan

Ilper credere ancora nella salvezza, ilper conservare il posto in zona Champions. E' questo il leit - motiv della sfida del sabato pomeriggio al Tardini. I padroni di casa dovrebbero ...(agg Michela Colombo) PROBABILI FORMAZIONI/ Diretta tv, attacco ducale dimezzato JUVENTUS GENOA: LA DIFESA Esaminando le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus ...Parma, 10 apr. - (Adnkronos) - Il Milan è in vantaggio per 2-0 sul Parma al termine del primo tempo dell'anticipo della trentesima giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio 'Tardini' ...In alto il video del gol del croato Parma-Milan, gol di Rebic e vantaggio rossonero: grande assist di Ibrahimovic (VIDEO). by Giorgio Billone 8. Milan subito in vantaggio contro il Parma. Errore di ...