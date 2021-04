Paderno | 30enne scivola nel canale Villoresi | volo di 6 metri tra Palazzolo e Varedo

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 10 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ha riportato fratture ma non sarebbe in pericolo di vita, il giovane che è caduto nelDugnano. Il ragazzo ha fatto undi 6all’interno del parco del Seveso aMilanese in prossimità della ferrovia dove da diversi mesi molti runner e ciclisti tagliano costeggiando il. L’incidente tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.