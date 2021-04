Milano, sit-in al Pio Albergo Trivulzio: “Da oltre un anno non vediamo i nostri anziani, siamo disperati. Riaprite alle visite in presenza” (Di sabato 10 aprile 2021) Decine di persone si sono ritrovate questa mattina, sabato 10 aprile, davanti al Pio Albergo Trivulzio di Milano per chiedere, a oltre un anno dall’inizio della pandemia, per chiedere verità su quello che è successo nelle strutture per anziani e delle linee guida chiare per tornare a visitare i propri cari in presenza. “siamo semplicemente dei familiari disperati che da più di un anno chiedono di rivedere i propri cari in sicurezza”, racconta commossa Roberta Nagero del Comitato Anchise, presente al presidio con Medicina Democratica e altre associazioni. “Non abbiamo più lacrime da versare e non vogliamo essere compatite”, aggiunge Roberta, “chiediamo solo che vengano rispettate e adottate le linee guida per tornare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Decine di persone si sono ritrovate questa mattina, sabato 10 aprile, davanti al Piodiper chiedere, aundall’inizio della pandemia, per chiedere verità su quello che è successo nelle strutture pere delle linee guida chiare per tornare a visitare i propri cari in. “semplicemente dei familiariche da più di unchiedono di rivedere i propri cari in sicurezza”, racconta commossa Roberta Nagero del Comitato Anchise, presente al presidio con Medicina Democratica e altre associazioni. “Non abbiamo più lacrime da versare e non vogliamo essere compatite”, aggiunge Roberta, “chiediamo solo che vengano rispettate e adottate le linee guida per tornare a ...

