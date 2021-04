Milan, Donnarumma e le commissioni di Raiola. Elliott infastidito | News (Di sabato 10 aprile 2021) Prosegue la trattativa tra il Milan e Donnarumma per il rinnovo di contratto. Raiola chiede commissioni alte per il rinnovo Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 aprile 2021) Prosegue la trattativa tra ilper il rinnovo di contratto.chiedealte per il rinnovo

Advertising

Danila06688403 : @MilanNewsit Tutto dipende da Donnarumma se vuole rimanere al Milan, prenda esempio dai veri cuori rossoneri Baresi… - milansette : CorSera - Il Milan farà di tutto per convincere Donnarumma - sportli26181512 : Tuttosport - Rinnovo Donnarumma: Raiola chiede cifre alte per le commissioni: Prosegue la trattativa per il prolung… - ilgiornale : La flessione in campo e i casi Donnarumma Ibra e Calhanoglu. Il tecnico: 'Servono 80 punti' - A5359201 : Sgambetto Juve al Milan: tentazione bianconera per Donnarumma, Raiola cruciale -