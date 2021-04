Maldini: “Donnarumma? Gli affari si fanno in due” (Di sabato 10 aprile 2021) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky prima della gara contro il Parma, ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma e la possibilità che diventi una bandiera per i rossoneri: “È una scelta che uno fa e porta avanti nel tempo. Tante volte ha dato soddisfazioni, tante altre volte no. Non sono qui a giudicare, poi per fare un affare bisogna essere in due”. Foto: Instagram personale Maldini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Paolo, direttore tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky prima della gara contro il Parma, ecco il suo pensiero su Gianluigie la possibilità che diventi una bandiera per i rossoneri: “È una scelta che uno fa e porta avanti nel tempo. Tante volte ha dato soddisfazioni, tante altre volte no. Non sono qui a giudicare, poi per fare un affare bisogna essere in due”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

