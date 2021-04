Madonna delle Vergini di Macerata: la sua particolare richiesta alla bambina (Di sabato 10 aprile 2021) La Madonna delle Vergini di Macerata apparve a una giovane esplicitando una richiesta da esaudire, così protesse il popolo anche durante guerre e calamità. Fin dal lontano 1355 esisteva in questo luogo una chiesetta intitolata a “Santa Maria dei Vergini”. Per molti anni questo tempio venne abbandonato e lasciato cadere in rovina, almeno per un L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 10 aprile 2021) Ladiapparve a una giovane esplicitando unada esaudire, così protesse il popolo anche durante guerre e calamità. Fin dal lontano 1355 esisteva in questo luogo una chiesetta intitolata a “Santa Maria dei”. Per molti anni questo tempio venne abbandonato e lasciato cadere in rovina, almeno per un L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

iitsaidaaa : @coolguycal__ AHAHAHAHHAHAH se vuoi chiedo se ti posso aggiungere ahahahaha ti fai delle risate della madonna e son… - eyestrange : RT @outxsid3: madonna raga cazzo io veramente non capisco. loro 3 sono una delle amicizie più belle che sin son create nella casa, con che… - hwagaemarkt : diventate delle persone del cazzo per dei pezzi di carta madonna vi dovete svegliare - CaputoItalo : To be Valentina Madonna : Le figlie delle onde di Valentina Madonna (i Quade... - chiamatemiire_ : RT @outxsid3: madonna raga cazzo io veramente non capisco. loro 3 sono una delle amicizie più belle che sin son create nella casa, con che… -