(Di sabato 10 aprile 2021) Trentaduesima giornata di Ligue 1 e nel primo pomeriggio è in programma uno scontro tra due neopromosse con obiettivi diversi: da una parte ilche sogna l’Europa, dall’altra ilche prova a mantenere la categoria. Per la squadra di Haise importantissimo pareggio con il Lione che aumenta la serie positiva dei giallorossi e di tenere InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Lens-Lorient (domenica 11 aprile, ore 15): formazioni, quote, pronostici - CinqueNews : Lens-Lorient: le statistice e i numeri dell’incontro - RclensI : Prossima partita per il #rclens : RC Lens ???? FC Lorient Domenica 11/04 alle 15:00 Vostro prognosi? - nadirsalv33 : ? Rennes ? Nîmes ?? Lorient ? Marsiglia ? Nantes ?? 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5, a-7 dal Lens quinto e a… - 11contro11 : Ligue 1, giornata 31: il #Lille vince a Parigi, #Monaco terzo #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lione #Lorient… -

Ultime Notizie dalla rete : Lens Lorient

SuperNews

Il quadro della 32/ma giornata Metz - Lilla alle 21 Strasburgo Paris SG sabato ore 17 Montpellier Marsiglia ore 21 Rennes Nantes domencia ore 13 Brest Nimes ore 15Nizza Reims St. ...... PSG 63, Monaco 62, Lione 61,49, Olympique Marsiglia 48, Rennes 45, Montpellier 45, Metz 42, Nizza 42, Angers 41, Reims 39, Strasburgo 36, Bordeaux 36, St - Etienne 36, Brest 35,32, ...Metz-Lilla alle 21 Strasburgo Paris SG sabato ore 17 Montpellier Marsiglia ore 21 Rennes Nantes domencia ore 13 Brest Nimes ore 15 Lens Lorient Nizza Reims St. Etienne Bordeaux Monaco Dijon ore 17.Crocevia importante per l’Europa che conta tra Lens e Lione, che si è concluso in parità ... e rubargli il tredicesimo posto. Match spento tra Lorient e Brest, finito 1-0 per la formazione di casa e ...