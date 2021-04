Le nuove uscite a fumetti della settimana (Di sabato 10 aprile 2021) Una cena tra amici? Sembra un sogno, in tempi di lockdown e distanziamento sociale. Non tutte le rimpatriate o le occasioni conviviali, però, hanno un lieto fine. È il filo rosso delle migliori novità a fumetti della settimana: incontri, amicizie ritrovate e perdute, separazioni, non sempre con un lieto fine. 1. Chi conosci davvero, dei Perturbazione e di Davide Aurilia La morte della madre costringe Luca a tornare a casa. Era sparito dieci anni prima, abbandonando tutto – la famiglia, gli amici, la vita di provincia – per trasferirsi negli Stati Uniti. L’occasione è dolorosa, anche perché costringe Luca a fare i conti con tutto ciò che si era lasciato alle spalle in modo così brusco, tanti anni prima. Primi fra tutti, gli amici della band: sempre uguali, sempre loro. Gli inseparabili compagni di ... Leggi su wired (Di sabato 10 aprile 2021) Una cena tra amici? Sembra un sogno, in tempi di lockdown e distanziamento sociale. Non tutte le rimpatriate o le occasioni conviviali, però, hanno un lieto fine. È il filo rosso delle migliori novità a: incontri, amicizie ritrovate e perdute, separazioni, non sempre con un lieto fine. 1. Chi conosci davvero, dei Perturbazione e di Davide Aurilia La mortemadre costringe Luca a tornare a casa. Era sparito dieci anni prima, abbandonando tutto – la famiglia, gli amici, la vita di provincia – per trasferirsi negli Stati Uniti. L’occasione è dolorosa, anche perché costringe Luca a fare i conti con tutto ciò che si era lasciato alle spalle in modo così brusco, tanti anni prima. Primi fra tutti, gli amiciband: sempre uguali, sempre loro. Gli inseparabili compagni di ...

