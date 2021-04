Italia Sì | ospiti puntata 10 aprile 2021 | Stefano Bronzato | Gigi Miseferi e Daniela Poggi

Advertising

_Forza_Italia_ : RT @LucioMalan: Se lo stesso impegno che c’è per intervenire su pericolosissimi pranzi di 5 o 6 amici fosse profuso contro gli spacciatori,… - khh_italia : ( 2021.04.10 ) Episodio 16 di “Nuck Mills in Wonderland” di Nucksal e Don Mills fuori ora? Gli ospiti sono DJ Pumk… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 per categoria in Italia: > 80: 4376438 Op. san./sociosan.: 3129189 Ospiti RSA: 587500 Pers.… - francobaietti : COSA PENSANO I MIGRANTI DI NOI: “ITALIANI PEZZO DI M*RDA, ITALIANE P*TTANE”Un paio di esempi sul pensiero dei nostr… - CapitanoJhonson : @Futue_te_ipsum_ “Ospitiamo” Voi sporchi contadini siete ospiti dell’italia -

Ultime Notizie dalla rete : Italia ospiti

Gossip e TV

Vaccino Covid in: il 32% degli over 80 è ancora in attesa della prima dose. Ad oggi sono gli anziani dai 90 ... glidelle strutture residenziali e le persone con età sopra gli 80 anni. Le ...Il focus dell'Iss sulla campagna vaccinale inVaccino Covid in. Ad oggi sono gli anziani dai 90 anni in su il gruppo che in proporzione ha ricevuto il ... glidelle strutture ...Vaccino Covid in Italia. Ad oggi sono gli anziani dai 90 anni in su il gruppo ... Nella prima fase si prevedeva di vaccinare tutti gli operatori sanitari e sociosanitari, gli ospiti delle strutture ...Nelle Rsa vaccinato con la prima dose il 91,25% degli ospiti. Aifa: "Seconda dose non oltre 42 giorni per Pfizer e Moderna" ...