Friends: Matthew Perry pubblica una foto dal set dell'episodio speciale (e poi la cancella) (Di sabato 10 aprile 2021) La star di Friends Matthew Perry ha condiviso su Instagram una foto scattata nel dietro le quinte dell'episodio speciale targato HBO, cancellandola però poco dopo. Matthew Perry, storico interprete di Chandler in Friends, ha condiviso, e poi cancellato, una foto scattata nel dietro le quinte dell'attesissimo episodio speciale in cui avverrà la reunion del cast. Dopo l'annuncio riguardante l'inizio delle riprese, avvenuto proprio in questi giorni, l'hype per l'episodio speciale di Friends è ormai alle stelle. Prossimamente HBO Max offrirà infatti ai ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 aprile 2021) La star diha condiviso su Instagram unascattata nel dietro le quintetargato HBO,ndola però poco dopo., storico interprete di Chandler in, ha condiviso, e poito, unascattata nel dietro le quinte'attesissimoin cui avverrà la reunion del cast. Dopo l'annuncio riguardante l'inizioe riprese, avvenuto proprio in questi giorni, l'hype per l'diè ormai alle stelle. Prossimamente HBO Max offrirà infatti ai ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Friends: Matthew Perry pubblica una foto dal set dell'episodio speciale (e poi la cancella)… - lauraniston_ : Per chi non ha visto la foto di Matthew Perry, ha scritto che lo stavano truccando e 'per non parlare del fatto che… - GretaSmara : buongiorno a Matt, David, Matthew, Jennifer, Lisa e Courtney ?? #FriendsReunion #Friends -