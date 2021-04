Erlic regala i tre punti allo Spezia e affossa il Crotone (Di sabato 10 aprile 2021) La sfida salvezza tra Spezia e Crotone - terminata con il risultato di 3 a 2 - ha dato il via al trentesimo turno di Serie A. Una sfida tosta, magari tecnicamente non perfetta, ma giocata con grande intensità da entrambe le squadre e con continui colpi di scena. A passare in vantaggio per prima è la compagine guidata da Cosmi con un gran gol di Djidji che al 40' - con spalle alla porta - intuisce che Provedel è fuori dai pali e al volo scavalca il portiere spezzino. Il pari dei liguri arriva nel secondo tempo con il solito Verde - vero e proprio valore aggiunto per la squadra di Italiano - che da dentro l'area tira un missile sul primo palo sul quale Cordaz non riesce a opporsi. Al 78' il Crotone ritorna avanti: bella combinazione tra Ounas e Zanellato con il centrocampista che mette palla nel mezzo trovando Simy che da pochi passi non ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) La sfida salvezza tra- terminata con il risultato di 3 a 2 - ha dato il via al trentesimo turno di Serie A. Una sfida tosta, magari tecnicamente non perfetta, ma giocata con grande intensità da entrambe le squadre e con continui colpi di scena. A passare in vantaggio per prima è la compagine guidata da Cosmi con un gran gol di Djidji che al 40' - con spalle alla porta - intuisce che Provedel è fuori dai pali e al volo scavalca il portiere spezzino. Il pari dei liguri arriva nel secondo tempo con il solito Verde - vero e proprio valore aggiunto per la squadra di Italiano - che da dentro l'area tira un missile sul primo palo sul quale Cordaz non riesce a opporsi. Al 78' ilritorna avanti: bella combinazione tra Ounas e Zanellato con il centrocampista che mette palla nel mezzo trovando Simy che da pochi passi non ...

Advertising

rep_genova : Diretta Spezia-Crotone 3-2: Erlic al 92' regala un successo salvezza ai liguri [di Diego Costa] [aggiornamento dell… - CalcioPillole : Lo #Spezia in rimonta batte il #Crotone in una gara vietata ai deboli di cuore. Tre punti fondamentali per i liguri… - ItaSportPress : Erlic regala i tre punti allo Spezia e affossa il Crotone - -