Emilio Fede ricoverato a Milano in condizioni critiche (Di sabato 10 aprile 2021) Il giornalista Emilio Fede è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. La notizia di un nuovo ricovero, anticipata dal quotidiano Il Messaggero, è stata confermata dalle agenzie di stampa. “Ho fatto una brutta caduta” “Il Covid non c’entra niente, sono in un letto al San Raffaele di Milano per una caduta, una rovinosa scivolata, e sono curato dagli amici. L’ho vista brutta, sono in piedi per miracolo”. Lo ha detto all‘Adnkronos lo stesso Emilio Fede, dopo il ricovero, secondo quanto riporta il sito Rainews.it. “Non sono in gravi condizioni, è stata però un’esperienza drammatica“, ha detto Fede. Il precedente ricovero per Covid L’ex direttore del Tg4, che compirà 90 anni a giugno, era stato ricoverato lo scorso ... Leggi su velvetmag (Di sabato 10 aprile 2021) Il giornalistaall’ospedale San Raffaele di. La notizia di un nuovo ricovero, anticipata dal quotidiano Il Messaggero, è stata confermata dalle agenzie di stampa. “Ho fatto una brutta caduta” “Il Covid non c’entra niente, sono in un letto al San Raffaele diper una caduta, una rovinosa scivolata, e sono curato dagli amici. L’ho vista brutta, sono in piedi per miracolo”. Lo ha detto all‘Adnkronos lo stesso, dopo il ricovero, secondo quanto riporta il sito Rainews.it. “Non sono in gravi, è stata però un’esperienza drammatica“, ha detto. Il precedente ricovero per Covid L’ex direttore del Tg4, che compirà 90 anni a giugno, era statolo scorso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele #ANSA - fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: - pisto_gol : Come direbbe Emilio Fede...@ODG_CNOG se ci siete battete un colpo ?? - CrocifissoDent2 : Titolo: Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni. Articolo: Fede stesso rilascia una dichiarazione dall'ospedale… - Alpj90 : RT @Corriere: ?? Emilio Fede è ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele -