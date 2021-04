Dossier in arrivo: l'elenco delle riserve per stanare i furbetti dei vaccini last minute (Di sabato 10 aprile 2021) ANCONA - 'Le Regioni virtuose, quelle che non permetteranno più di saltare la fila e metteranno al riparo i fragili, potranno aprire prima'. Sta diventando una vera crociata quella del premier Mario ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 10 aprile 2021) ANCONA - 'Le Regioni virtuose, quelle che non permetteranno più di saltare la fila e metteranno al riparo i fragili, potranno aprire prima'. Sta diventando una vera crociata quella del premier Mario ...

Advertising

CatelliRossella : Dossier piste ciclabili, ecco la mappa di quelle inutilizzabili. In arrivo nuovi semafori - t1tz9z11 : RT @rep_bologna: Dossier piste ciclabili, ecco la mappa di quelle inutilizzabili. In arrivo nuovi semafori [di Caterina Giusberti, Sabrina… - t1tz9z11 : RT @rep_bologna: Dossier piste ciclabili, ecco la mappa di quelle inutilizzabili. In arrivo nuovi semafori [di Caterina Giusberti, Sabrina… - rep_bologna : Dossier piste ciclabili, ecco la mappa di quelle inutilizzabili. In arrivo nuovi semafori [di Caterina Giusberti, S… - rep_bologna : Dossier piste ciclabili, ecco la mappa di quelle inutilizzabili. In arrivo nuovi semafori [di Caterina Giusberti, S… -