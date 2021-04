Covid oggi 17.567 nuovi casi e 344 decessi, scendono le terapie intensive (Di sabato 10 aprile 2021) Covid in Italia oggi, bollettino del 10 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid oggi sono in leggero calo, 17.567, ieri erano stati 18.938. i decessi nelle ultime 24 ore sono 344, in Italia ad oggi sono morte per il Covid 113.923 persone. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 320.892, con l’indice di positività che sale al 5,4% dal 5,2% di ieri. (prosegue dopo la foto) In Campania 2.069 nuovi casi, 13 morti e 1.916 guariti Sono 2.069 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 20.467 tamponi molecolari. I sintomatici sono 651. Nel bollettino odierno diffuso ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 aprile 2021)in Italia, bollettino del 10 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Idisono in leggero calo, 17.567, ieri erano stati 18.938. inelle ultime 24 ore sono 344, in Italia adsono morte per il113.923 persone. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 320.892, con l’indice di positività che sale al 5,4% dal 5,2% di ieri. (prosegue dopo la foto) In Campania 2.069, 13 morti e 1.916 guariti Sono 2.069 idi coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 20.467 tamponi molecolari. I sintomatici sono 651. Nel bollettino odierno diffuso ...

