Covid | Giani | ' In Toscana 219mila persone vaccinate su 320mila ultraottantenni'

FIRENZE - Resta al di sotto di quota 1.500 il dato odierno di nuovi positivi aldiagnosticati in Toscana. Come anticipato dal governatore Eugenio, oggi i nuovi casi di contagio sono 1.177 (ieri 1.305), individuai processando 25.690 tamponi, circa 1.000 in meno ......quando Firenze rimane zona rossa ad aprile L' ordinanza del presidente della Regione Eugenio... Tutto dipende dall'andamento dei 21 parametri che 'misurano' il contagio da, soprattutto l'...Firenze, 10 apr. - (Adnkronos) - "La situazione degli over 80 in Toscana: 219mila persone vaccinate su 320mila ultraottantenni. Saremo coerenti nel traguardo di completare il 25 aprile". Lo afferma il ...I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.177 su 25.690 test di cui 15.128 tamponi molecolari e 10.562 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (13,1% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eu ...