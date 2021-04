Carrarese | Baldini si tira fuori | “Mi faccio da parte | non posso più essere utile”

(Di sabato 10 aprile 2021) La decisione del tecnico delladopo la pesante sconfitta odierna.Al termine della pesante sconfitta con l'Albinoleffe per 3-0, nel match della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C Girone A, il tecnico della, Silvio, ex tra le altre di Empoli, Palermo e Catania, ha rassegnato le proprie dimissioni da tecnico della formazione toscana. Decisione irrevocabile quella del mister di Massa, dopo la quinta sconfitta consecutiva della sua compagine ed il deludente quattordicesimo posto in campionato. Ecco quanto affermato daal termine della gara, come riportato dal sito ufficiale dei marmiferi. "Non c'è molto da dire, siamo alla quinta sconfitta consecutiva e la situazione non è assolutamente svoltata dopo che ho rassegnato le mie dimissioni poi respinte al termine di ...

CARRARA "si dimette. Al termine del quinto ko consecutivo dei suoi, battuti per 3 - 0 dall'...svoltata dopo che ho rassegnato le mie dimissioni poi respinte al termine di- Giana ...All.: Silvio(squalificato, in panchina Mattia). (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) SI GIOCA AlbinoLeffesta per cominciare, ma in attesa che le due formazioni scendano ..."I nostri risultati non sono cambiati ed ora a tre giornate dal termine non c'è altra soluzione che quella di farmi da parte perché non posso più essere utile alla causa e la mia priorità è il bene ..."Non c'è molto da dire - dice Baldini - Siamo alla quinta sconfitta consecutiva e la situazione non e' assolutamente svoltata dopo che ho rassegnato le mie dimissioni poi respinte al termine di Carrar ...