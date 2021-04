Calcio | Pirlo | ' Szczesny titolare | Dybala sta bene ma giocherà ancora uno spezzone'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pirlo

Davide Ballardini punta i bianconeri e sa benissimo che il recupero in settimana non ha di certo stancato gli uomini di. "Sono abituati a giocare tante partite e hanno avuto il tempo di ...... in vista della 30giornata: chi dunque è ancora il capocannoniere della massima serie del... il lusitano è leader indiscusso, ora a quota 25 gol segnati in favore della Juventus di. ...Torino, 10 apr. – (Adnkronos) – “Szczesny tornerà titolare, Dybala non credo che possa giocare dall’inizio perché è stato fermo tre mesi”. Così l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza ...Ecco perché contro il Genoa i bianconeri non possono nuovamente sbagliare. Andrea Pirlo durante la conferenza della vigilia spera quindi di rivedere la stessa Juventus anche domenica pomeriggio.