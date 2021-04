Bologna, Sabatini: “Mihajlovic? Via solo per un club. Roma, i Friedkin non mi convincono per un motivo” (Di sabato 10 aprile 2021) Sinisa resterà a Bologna, solo la Lazio può convincerlo ad andare via.Queste le parole di Walter Sabatini, direttore sportivo del Bologna intervenuto su diversi temi legati al suo presente rossoblu e non solo. Tra questi anche il futuro di Sinisa Mihajlovic,molto legato alla piazza felsinea e vera anima carismatica della squadra. In diretta al Tribunale delle Romane, Sabatini si è anche concentrato sul suo passato tra le fila della Roma e l'attuale momento stagionale dei giallorossi.Roma, Sella: “Giallorossi, che cuore! Pau Lopez ha dimostrato tanto, ma ha un problema”Dal futuro di Fonseca al ruolo di Dzeko, ecco le sue parole:"La Roma è una squadra forte, per le caratteristiche dei calciatori e i ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Sinisa resterà ala Lazio può convincerlo ad andare via.Queste le parole di Walter, direttore sportivo delintervenuto su diversi temi legati al suo presente rossoblu e non. Tra questi anche il futuro di Sinisa,molto legato alla piazza felsinea e vera anima carismatica della squadra. In diretta al Tribunale dellene,si è anche concentrato sul suo passato tra le fila dellae l'attuale momento stagionale dei giallorossi., Sella: “Giallorossi, che cuore! Pau Lopez ha dimostrato tanto, ma ha un problema”Dal futuro di Fonseca al ruolo di Dzeko, ecco le sue parole:"Laè una squadra forte, per le caratteristiche dei calciatori e i ...

