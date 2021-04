Atp e Wta 2021, i tabelloni dei tornei della stagione (Di domenica 11 aprile 2021) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2021. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. Un 2021 in cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Dominic Thiem, oltre che a Djokovic e Nadal. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che nonostante salti gli Australian Open, non vede l’ora di tornare ad incantare con le sue magie. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana dei tornei in corso. dal 12 al 18 aprile TABLLONE MASTERS 1000 MONTECARLO TABELLONE WTA CHARLESTON 2 dal 5 all’11 aprile TABELLONE ATP CAGLIARI TABELLONE ATP MARBELLA TABELLONE ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) La lista di tutti ideiAtp e Wta per latennistica. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i variin preparazione agli Australian Open. Unin cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Dominic Thiem, oltre che a Djokovic e Nadal. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che nonostante salti gli Australian Open, non vede l’ora di tornare ad incantare con le sue magie. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana deiin corso. dal 12 al 18 aprile TABLLONE MASTERS 1000 MONTECARLO TABELLONE WTA CHARLESTON 2 dal 5 all’11 aprile TABELLONE ATP CAGLIARI TABELLONE ATP MARBELLA TABELLONE ...

Advertising

jklmrk : @YVNGJXFFXRY Si che poi anche il peso del vincere o non vincere voglio vedere come sarà tra 10 anni. Quando non ci… - Giornottennis : È vero che spesso sembro l'account della Federtennis ma anche oggi tanti italici a sostenere il movimento, sia ITF… - PPFAdvice : #ATP #WTA ?? •Combi CT 2.16 ??? -Musetti -Djere -Stephens un set ?? si tu me suis ?? #TeamParieur… - TennisSicilia : Se qualcuno avesse visto la luce in fondo al tunnel, pare proprio fosse un’illusione ottica.… - PPFAdvice : #ATP #WTA ?? •Combi CT 2.16 ?? -Musetti -Djere -Stephens un set ?? si tu me suis ?? #TeamParieur -