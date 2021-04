Alibaba | dalla Cina maxi-multa da 2 | 8 miliardi di dollari

Leggi su ck12

(Di sabato 10 aprile 2021) Laha inflitto al colossounada 2,8diper “abuso di posizione dominante”. A riportarlo è il New York Times: si tratta della sanzione più alta mai emessa indall’authority antitrust. JANUARY 08: Attendees pass by an.com display at CES 2019 at the Las Vegas Convention Center on January 8, 2019 in Las Vegas, Nevada. CES, the world’s largest annual consumer technology trade show, runs through January 11 and features about 4,500 exhibitors showing off their latest products and services to more than 180,000 attendees. (Photo by David Becker/Getty Images)Continua la battaglia trae la, anche se questa volta il colosso dell’e-commerce ha fatto sapere che ...