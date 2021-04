Alessio, un bronzo europeo a Sofia per ritrovarsi verso i Giochi (Di sabato 10 aprile 2021) Seconda medaglia per gli azzurri agli Europei di taekwondo a Sofia. Dopo il bronzo di ieri, con Crescenzi nei 63 kg, sul podio sale Simone Alessio nella categoria 80 kg. Il cammino dell'azzurro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 aprile 2021) Seconda medaglia per gli azzurri agli Europei di taekwondo a. Dopo ildi ieri, con Crescenzi nei 63 kg, sul podio sale Simonenella categoria 80 kg. Il cammino dell'azzurro ...

Advertising

Coninews : MEDAGLIAAAAAAA! ?? Secondo podio tricolore agli Europei di Sofia! Simone #Alessio è BRONZO nella categoria -80 kg!… - ItaliaTeam_it : ANCORA SUL PODIO A SOFIA! ?? Nella categoria -80 kg Simone Alessio BRONZO agli Europei di taekwondo! RT e andiamo… - Eurosport_IT : Applausi per Simone Alessio! L'azzurro classe 2000 si prende il bronzo agli Europei! ????????? - beneventoapp : Taekwondo: Europei, Alessio bronzo nei -80 kg: Sofia, 10 apr. - (Adnkronos) - Altra medaglia per l’Italia del taekw… - taekwondofita : RT @RaiSport: Europei di #Taekwondo: Simone #Alessio bronzo nella categoria -80 kg Arriva la seconda medaglia per gli azzurri in gara a #So… -