Vaccino Johnson & Johnson | 4 trombosi rare | Ema avvia indagine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Eventi tromboembolici rari post vaccinazione sono stati segnalati anche per ilanti-Covid di Janssen (). Il Comitato di farmacovigilanza Prac dell’Agenzia europea del farmaco Ema li sta studiando, riferisce l’ente regolatorio Ue, in una nota. Gli esperti hanno dunqueto una revisione del segnale di sicurezza relativo al;J. Dopo questa iniezione-scudo sono stati segnalati, secondo i dati aggiornati riportati oggi nella nota, “4 casi gravi di coaguli di sangue insoliti associati a livelli di piastrine basse”, leforme diche sono state osservate anche dopo la vaccinazione con AstraZeneca. Per quanto riguarda il...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson

Negli Stati Uniti, finora, somministrate oltre 174,8 milioni di dosi di, con oltre 112 ... A preoccupare e' il forte rallentamento delle consegne dei vaccini diprevisto la ...Il Passaporto vaccinale nel Regno Unito Il premier Borisha annunciato delle graduali ... rilasciato dall'app del ministero della Salute a chi ha già ricevuto le due dosi di, oppure ...Oltre alle prenotazioni già in calendario, va considerata anche la quota di dosi che devono essere riservate per i richiami. Basta ricordare che un mese fa i sanitari contagiati, considerano entrambe ...Intanto l'Ema, Agenzia europea per i medicinali, ha annunciato una rievisione del vaccino Jansen della Johnson and Johnson per valutare le segnalazioni di eventi tromboembolici in persone che hanno ...