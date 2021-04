Vaccino Covid | aperte le prenotazioni anche per soggetti estremamente fragili e disabili gravi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 aprile 2021) “A partire da venerdì 9 aprile, i lombardi in condizioni di estrema vulnerabilità e le persone contà grave non in carico ad una struttura ospedaliera possono prenotare la vaccinazione anti-. Lo si può fare, come per tutte le altre categorie, tramite sito web, call center, Postamat o tramite il postino”. Lo ha annunciato Alessandra Locatelli, assessore a Famiglia, Solidarietà sociale,tà e Pari opportunità di Regione Lombardia. “Con l’avvio della campagna vaccinale #PrimaTu, riservata alle personevulnerabili, Regione Lombardia – ha spiegato – si impegna ad assicurare a questi cittadini la massima attenzione per tutelare la loro salute. Per agevolare questa fase della campagna vaccinale, per ciascuna Ats è stato individuato un ‘vax manager’, una figura ad hoc a cui i ...