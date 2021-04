Vaccino AstraZeneca, Remuzzi: “Più sicuro dell’aspirina” (Di venerdì 9 aprile 2021) Vaccino AstraZeneca? “Più sicuro di molti altri farmaci” dice all’Adnkronos Salute Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, facendo notare come da parte delle persone ci sia “la tendenza ad associare al Vaccino ogni decesso avvenuto nei giorni seguenti la vaccinazione”. “Pensiamo sempre ai dati: in Italia ogni giorno muoiono all’incirca 1.800 persone. Se anche vaccinassimo di colpo tutti gli italiani morirebbero 1.800 persone, i cui decessi non sono attribuibili al Vaccino. In questo momento non c’è nessuna evidenza che i vaccini causino più morti di quelle aspettate per qualunque causa, incluse le trombosi”. “Guardiamo ai dati: in Gran Bretagna l’8 gennaio viaggiavano al ritmo di 59mila contagi da coronavirus Sars-CoV-2 e 1.241 decessi, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021)? “Piùdi molti altri farmaci” dice all’Adnkronos Salute Giuseppe, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, facendo notare come da parte delle persone ci sia “la tendenza ad associare alogni decesso avvenuto nei giorni seguenti la vaccinazione”. “Pensiamo sempre ai dati: in Italia ogni giorno muoiono all’incirca 1.800 persone. Se anche vaccinassimo di colpo tutti gli italiani morirebbero 1.800 persone, i cui decessi non sono attribuibili al. In questo momento non c’è nessuna evidenza che i vaccini causino più morti di quelle aspettate per qualunque causa, incluse le trombosi”. “Guardiamo ai dati: in Gran Bretagna l’8 gennaio viaggiavano al ritmo di 59mila contagi da coronavirus Sars-CoV-2 e 1.241 decessi, ...

